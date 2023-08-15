超标收费、私自收费，可举报！

今日，“洛阳城管执法”微信公众号发布消息称，今年国庆节期间，为给广大市民和游客提供出行便利，洛阳市城市管理局对城市区范围内主要景区周边停车资源进行摸排，设置了一批临时停车场和临时路内泊位，并发布《洛阳市主要景区停车指南》，为市民和游客出行停车提供参考。

今日，“洛阳城管执法”微信公众号发布消息称，今年国庆节期间，为给广大市民和游客提供出行便利，洛阳市城市管理局对城市区范围内主要景区周边停车资源进行摸排，设置了一批临时停车场和临时路内泊位，并发布《洛阳市主要景区停车指南》，为市民和游客出行停车提供参考。 今日，“洛阳城管执法”微信公众号发布消息称，今年国庆节期间，为给广大市民和游客提供出行便利，洛阳市城市管理局对城市区范围内主要景区周边停车资源进行摸排，设置了一批临时停车场和临时路内泊位，并发布《洛阳市主要景区停车指南》，为市民和游客出行停车提供参考。 为确保今年国庆假日期间城市区停车秩序良好，洛阳市城市管理局还按照“四统一”标准(统一公示牌、统一服装、统一工作证、统一发票)，对临时停车场进行规范，并联合有关单位对超标准收取停车费、私自收取停车费等行为，做到“坚决处理、坚决打击、坚决取缔”，保障市民和游客权益。 洛阳市城管部门承诺，假日期间，对外地车辆轻微违停不罚款。“有困难、找城管”，城管服务热线：69912345。 ⑥