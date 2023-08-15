注意！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警

1日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，10月1日20时至10月2日20时，全市地质灾害黄色预警地区范围扩大，涉及9个县区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。
1日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，10月1日20时至10月2日20时，全市地质灾害黄色预警地区范围扩大，涉及9个县区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。
1日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，10月1日20时至10月2日20时，全市地质灾害黄色预警地区范围扩大，涉及9个县区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。
镇(乡)地质灾害气象风险预警
黄色预警区域：新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县、偃师区、孟津区。
1.新安县：铁门镇、石寺镇、石井镇、北冶镇
2.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、江左镇、酒后镇
3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇
4.汝阳县辖区及各乡镇
5.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇
6.栾川县辖区及各乡镇
7.嵩县辖区及各乡镇
8.偃师区：府店镇、大口镇
9.孟津区：小浪底镇
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