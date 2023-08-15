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注意！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.01 18:10

　　1日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，10月1日20时至10月2日20时，全市地质灾害黄色预警地区范围扩大，涉及9个县区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县、偃师区、孟津区。

　　1.新安县：铁门镇、石寺镇、石井镇、北冶镇

　　2.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、江左镇、酒后镇

　　3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇

　　4.汝阳县辖区及各乡镇

　　5.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇

　　6.栾川县辖区及各乡镇

　　7.嵩县辖区及各乡镇

　　8.偃师区：府店镇、大口镇

　　9.孟津区：小浪底镇
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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