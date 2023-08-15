洛阳新开放一处红色文旅景点

10月1日，洛阳市新安县铁门镇土古洞村气氛热烈，这里新开放一处红色文旅景点——土古洞地下党支部旧址。
10月1日，洛阳市新安县铁门镇土古洞村气氛热烈，这里新开放一处红色文旅景点——土古洞地下党支部旧址。
10月1日，洛阳市新安县铁门镇土古洞村气氛热烈，这里新开放一处红色文旅景点——土古洞地下党支部旧址。
据了解，土古洞村是革命老区。1939年春，土古洞地下党支部诞生于土古洞村一土窑洞内，成为当地的抗战堡垒和红色心脏。
土古洞村曾是一个贫穷落后的小山村，如今成为远近闻名的明星村，曾先后获得中国乡风文明十佳村、中国美丽乡村百佳范例村、中国传统村落、国家森林乡村等荣誉，该村也是市、县爱国主义教育基地。
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