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新报告发布！洛阳位居河南第一梯队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.01 16:44

　　记者今日从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前发布了《河南省区域科技创新评价报告2023》(以下简称《报告》)。根据该《报告》，洛阳综合科技创新水平指数高于全省平均水平，跻身第一梯队，并且连续四年位列河南省第二位。

　　据了解，该《报告》是河南省科技厅、省统计局会同中国科学技术发展战略研究院，对河南各地市定期进行的科技创新水平评价，主要从科技创新环境、科技活动投入、科技活动产出、高新技术产业化和科技促进经济社会发展等五个方面对全省17个省辖市和济源示范区科技创新水平进行评价。相关指标基本囊括了区域科技创新规划和发展目标的主要指标，充分反映了各地市区域创新能力和水平。

　　其中，洛阳在5个一级指标中的“科技活动投入”“科技促进经济社会发展”2个指标位于全省第一，“科技创新环境”“科技活动产出”2个指标位于全省第二，“高新技术产业化”指标较上年度上升1个位次。

　　《报告》还显示，河南17个省辖市和济源示范区中大部分地区科技创新水平较上年都有所提升。根据综合科技创新水平指数，可将河南18个地区划分为创新领先地区、中等创新地区和创新追赶地区3个梯队。洛阳与郑州、新乡和焦作综合科技创新水平指数值高于全省平均水平，位于第一梯队。

　　洛阳市科技局相关负责人表示，近年来，洛阳锚定产业发展“136”工作举措，坚持把创新落到产业上、把主体落到企业上，科技成果转化愈发活跃，创新生态环境持续优化，科技在经济社会中的作用日益增强，洛阳全市研发经费投入强度连续4年领跑全省，去年高新技术企业首次突破千家大关，技术合同成交额首次突破百亿元大关，科技创新为产业高质量发展提供了有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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