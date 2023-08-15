中秋国庆假期，八路军驻洛办事处纪念馆推出一系列文化活动

1日，记者从八路军驻洛办事处纪念馆获悉，中秋国庆假期，该纪念馆推出一系列活动，为市民、游客送上文化大餐。
1日，记者从八路军驻洛办事处纪念馆获悉，中秋国庆假期，该纪念馆推出一系列活动，为市民、游客送上文化大餐。
1日，记者从八路军驻洛办事处纪念馆获悉，中秋国庆假期，该纪念馆推出一系列活动，为市民、游客送上文化大餐。
9月29日是中秋节，该纪念馆举办“巧手制非遗 共话中秋情”主题活动，入馆游客参与制作月亮船，传承非遗文化。
9月30日，该纪念馆推出“铭记峥嵘史 花环献英烈”主题活动，入馆游客制作花环、花束，面向缅怀墙向烈士纪念碑敬献、鞠躬，寄托对革命先烈的无限哀思，颂扬革命先烈的崇高精神。
10月3日，该纪念馆将推出“童心筑梦庆华诞”——我们的节日·国庆节主题研学活动。现场，研学老师将为孩子们讲述“两弹一星”元勋邓稼先的感人事迹，并带领大家一起制作“祝福祖国”主题花篮。
此外，八路军驻洛办事处纪念馆假期期间每天10：00和15：00各开展一场免费志愿讲解活动，有兴趣的游客可别错过了。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 栾少鹏 文/图）
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