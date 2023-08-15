国庆节当日，新安县为12对新人举办集体婚礼

今日是国庆节，一场没有豪车、美酒、鞭炮的集体婚礼在洛阳市新安县世纪广场举行，12对新人在全县人民的见证和祝福中携手走进婚姻的殿堂，用实际行动传文明、树新风。

今日是国庆节，一场没有豪车、美酒、鞭炮的集体婚礼在洛阳市新安县世纪广场举行，12对新人在全县人民的见证和祝福中携手走进婚姻的殿堂，用实际行动传文明、树新风。

当日7时许，新人们登上花车，在新安县城区一路巡游，驶向婚礼仪式现场。看到新人的车队来了，不少群众驻足拍照，喊话送祝福。