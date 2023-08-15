假期期间，新安县推出10条精品旅游线路

10月1日，在“黄河古都”一号旅游公路·机车潮玩嘉年华活动现场，新安县推出10条精品旅游线路，涵盖户外运动、旅游度假、文化休闲、红色旅游、研学等内容，供广大游客选择。 10月1日，在“黄河古都”一号旅游公路·机车潮玩嘉年华活动现场，新安县推出10条精品旅游线路，涵盖户外运动、旅游度假、文化休闲、红色旅游、研学等内容，供广大游客选择。 沿黄生态廊道户外运动示范区精品旅游线路3条： 线路一：鹰嘴山—黄河一号旅游公路—大河田园(石泉山舍<民宿>)—黄河神仙湾—龙潭大峡谷 线路二：大河田园(石泉山舍<民宿>)—云水村云景山庄—心相印主题公园—东岭艺术写生基地—鹰嘴山 线路三：大河田园(石泉山舍<民宿>)—有生工矿游—甘泉古村落—漏明崖—始祖山 黛眉世界地质公园旅游度假区精品旅游线路2条： 线路一：龙潭大峡谷—寺坡山古村落—忘忧谷露营地—荆紫仙山—黄河神仙湾曼谷轻奢营地—黛眉山—东山底良栖山院(民宿)—华洋会议中心 线路二：青要山景区—小沟村冬桃休闲采摘园—青要山水库—宿山水隐庐·青要山居(民宿) 磁河涧河流域文化休闲区精品旅游线路2条： 线路一：汉函谷关—新安县博物馆—千唐志斋—南李村巴士小镇—黄土泊宿集(民宿) 线路二：卡萨米亚烘焙研学基地—时令花开皂角园—天兴生态园—千年樱桃谷—苏园 红色精品旅游线路1条： 新安革命历史纪念馆(正村)—韩钧故居—黑扒新安县抗日民主政府旧址—陈谢兵团渡黄河旧址 研学精品旅游线路2条： 线路一：卡萨米亚烘焙研学基地—函谷关研学社会实践教育基地—新安县博物馆研学社会实践教育基地—千唐志斋研学社会实践教育基地—黄河神仙湾研学社会实践教育基地 线路二：青要山研学旅行基地—龙潭大峡谷研学旅行基地—黛眉山研学旅行基地（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）