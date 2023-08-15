洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

龙门石窟景区今日预约人数已满 2日至6日还有少量余票
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “龙门石窟景区”微信公众号 2023.10.01 14:24

　　“龙门石窟景区”微信公众号刚刚发布公告称，该景区10月1日预约人数已满。目前10月2日至10月6日还有少量余票，请提前在网上预约。具体内容如下：

公告

游客朋友们：

　　截至13：50，龙门石窟景区10月1日预约人数已满。景区将关闭线上线下售票通道，采取限流措施。为提升游客参观体验，龙门景区已开放夜游项目，入园时间延长至20：30，今日已预约的游客，请错峰入园。

　　未预约的游客，目前10月2日至10月6日还有少量余票，请提前在网上预约，错峰出行，合理安排行程。

　　根据最新气象播报，今日下午景区将有部分雨量，请提前备好雨衣雨伞，添加衣物注意防寒保暖，景区内道路湿滑，请上下台阶注意安全！

　　咨询电话：0379-65980972

龙门石窟景区
2023年10月1日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    颈动脉超声免费筛查来了！
    颈动脉超声免费筛查来了！
    颈动脉超声免费筛查来了！
        为落实健康中国、健康河南、健康洛阳政策，结合国家脑防委、脑卒中管理导向，河南科技大学第二附属医院在世...
  • ·打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
  • ·北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊
  • ·关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 穿“月”古今，古人的中秋朋友圈太热...
  • 歌唱祖国 祝福祖国
  • 打通下肢血管通路 守护患者透析“生命...
  • 洛阳举行2023年中秋乡贤联谊茶话会
  • 一场秀开启“神都寻迹” 一身衣体验“...
  • 烟火气传递邻里情 百家宴品出幸福感
  • 龙门服饰文化研究院揭牌
  • 快讯！“汉服千年 服章之美”汉服时尚...
  • 市政府第13次常务会议要求：科学调度...
  • 王城公园重启东周韶乐演奏 是否勾起您...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    扁豆开花也很美

    走进秋色

    中秋菊展在王城

    开心就好
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605