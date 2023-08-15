龙门石窟景区今日预约人数已满 2日至6日还有少量余票

“龙门石窟景区”微信公众号刚刚发布公告称，该景区10月1日预约人数已满。目前10月2日至10月6日还有少量余票，请提前在网上预约。具体内容如下：

“龙门石窟景区”微信公众号刚刚发布公告称，该景区10月1日预约人数已满。目前10月2日至10月6日还有少量余票，请提前在网上预约。具体内容如下：

公告

游客朋友们：

截至13：50，龙门石窟景区10月1日预约人数已满。景区将关闭线上线下售票通道，采取限流措施。为提升游客参观体验，龙门景区已开放夜游项目，入园时间延长至20：30，今日已预约的游客，请错峰入园。

未预约的游客，目前10月2日至10月6日还有少量余票，请提前在网上预约，错峰出行，合理安排行程。

根据最新气象播报，今日下午景区将有部分雨量，请提前备好雨衣雨伞，添加衣物注意防寒保暖，景区内道路湿滑，请上下台阶注意安全！

咨询电话：0379-65980972

龙门石窟景区

2023年10月1日

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