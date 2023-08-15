打卡闯关、免费观影……洛阳市图书馆精彩活动等您来

记者1日从洛阳市图书馆获悉，该馆在“双节”假期为读者准备了多项精彩活动，丰富读者阅读体验。

记者1日从洛阳市图书馆获悉，该馆在“双节”假期为读者准备了多项精彩活动，丰富读者阅读体验。 记者1日从洛阳市图书馆获悉，该馆在“双节”假期为读者准备了多项精彩活动，丰富读者阅读体验。 10月1日至3日每天9时至11时，洛阳市图书馆开展“奇妙游打卡活动”，读者可在图书馆一楼签到处签到并领取线索卡，根据线索提示，在图书馆内5个指定场景拍照打卡、参与答题闯关等，就能获得精美文创礼品一份(每天限前100名读者)。读者穿汉服参与活动还可获得额外礼品。 10月1日至3日每天15时至17点，洛阳市图书馆二楼数字影厅将开展《开国大典》《建国大业》《决胜时刻》等优秀爱国影片展播活动，读者可免费观看。 假期期间，洛阳市图书馆还将开展“悦享书香”青少年艺术鉴赏活动、绘本阅读活动等少儿活动，满足少年儿童读者个性化、多样化的阅读需求。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图）