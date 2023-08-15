10月1日国庆节当天，洛阳民族团结主题公交地铁正式上线。

10月1日国庆节当天，洛阳民族团结主题公交地铁正式上线。

“共栽民族团结之花，共享繁荣发展硕果。”“经济发展你追我赶，民族团结互利共享。”在洛阳地铁2号线，民族团结主题车厢吸引了不少乘客的目光。通俗易懂的宣传语读起来朗朗上口、充满视觉冲击力的图片震撼人心，车厢内门窗、车壁、拉手这些醒目位置，都布置了图文并茂、通俗易懂的宣传海报。

除地铁车厢外，4路、10路、19路、56路公交线路上也布置有民族团结主题车厢，线路途经王城公园、定鼎门、老城“十字街”、洛邑古城等多处洛阳标志性打卡点，覆盖机关单位、旅游景点、核心商圈以及住宅小区，以移动宣传载体搭建各族群众交往交流交融的互动平台。

洛阳市民宗局相关负责人表示，洛阳致力于在地铁、公交等公共交通领域打造“地上地下双循环，十字交叉全覆盖”的移动宣传体系，通过润物细无声的宣传载体增进各族群众的思想共鸣，真正把铸牢中华民族共同体意识融入到各族群众的生活点滴中。下一步，洛阳将继续在丰富宣传教育形式载体上下功夫，引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 索皎 文/图）