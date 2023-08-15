“三秋”夺丰收！洛阳市583万亩秋作物收获即将过半

中秋国庆双节期间，洛阳“三秋”生产全面铺开，抢收、晒粮、秋种正在紧张进行。 金秋十月是丰收的季节。 中秋国庆双节期间，洛阳“三秋”生产全面铺开，抢收、晒粮、秋种正在紧张进行。 10月1日，记者从洛阳市农业农村局获悉，截至目前，全市秋作物完成收获268.23万亩，占秋作物总播种面积583.74万亩的46%，即将实现过半。其中，粮食作物播种面积401.09万亩，已完成收获148.13万亩。作为秋粮作物的大头，洛阳玉米播种面积280万亩，已完成115.2万亩。 根据最新气象资料分析，受副高边缘西南气流及冷空气的共同影响，节气期间，洛阳市将维持阴雨天气，气温较低，不利于秋粮收获晾晒和储藏。 对此，洛阳市农业农村系统将全面加强“三秋”生产调度，做好农业技术指导，督促各地压实保粮责任，抓住晴好天气间隙，加快秋收进度，奋力夺取“三秋”生产全面胜利，着力夯实粮食安全基础。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)