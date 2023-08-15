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“走，栾川吃豆腐!”今日火爆开集
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅微信公众号 2023.09.30 22:03

　　清风正好、微凉不燥

　　风有约、花不误、金秋来相会

　　9月30日

　　“来栾川吃豆腐”暨栾川豆腐非遗文化大集活动

　　在鸡冠洞景区

　　隆重开集

　　开集仪式

　　在喜庆祥和的国风锣鼓开场舞中

　　拉开序幕

　　“开集喽……”“来栾川吃豆腐”暨栾川豆腐非遗文化大集活动

　　鸣锣开市

　　“栾川的豆腐来啦……”栾川豆腐抖音网红——李大庆师傅的吆喝声

　　引得现场游客争相拍照

　　栾川豆腐非遗小吃摊前

　　人头攒动、热闹非凡

　　现调热豆腐、豆腐脑、三条腿豆腐、铁板豆腐

　　橡子凉粉、玉米蝌蚪等本土美食

　　全部免费吃！免费吃！免费吃！

　　现场游客垂涎欲滴、排起长队

现场更有国风小姐姐

翩翩起舞、如诗如画

　　全场NPC瞬间融入市井氛围

　　沉浸式互动体验

　　使游客朋友在收获节日快乐的同时

　　共同领略栾川豆腐非遗文化魅力

　　“鸡冠洞风景很美丽，刚好赶上豆腐大集很开心，豆腐太美味啦，棒……”来自平顶山的游客说道。

　　“今天我和家人一起吃了铁板豆腐，豆腐脑，很好吃,因为是用栾川豆腐作为原材料，吃起来就是不一样……”来自郑州的游客连连称赞。

　　“我们在内蒙古没有吃过这么好吃的豆腐，这里的豆腐不仅好吃，花样也多，很美味……”来自内蒙古的游客竖起了大拇指。

　　品美食、看表演、体验非遗文化

　　好吃、好玩、好逛

　　可观、可品、有趣

　　……

　　本次豆腐大集活动9.30-10.6

　　超多精彩，天天不重样
[ 责任编辑：潘亮 ]
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