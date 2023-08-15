“走，栾川吃豆腐!”今日火爆开集

9月30日，“来栾川吃豆腐”暨栾川豆腐非遗文化大集活动在鸡冠洞景区隆重开集。

清风正好、微凉不燥

风有约、花不误、金秋来相会

9月30日

“来栾川吃豆腐”暨栾川豆腐非遗文化大集活动

在鸡冠洞景区

隆重开集

开集仪式

在喜庆祥和的国风锣鼓开场舞中

拉开序幕

“开集喽……”“来栾川吃豆腐”暨栾川豆腐非遗文化大集活动

鸣锣开市

“栾川的豆腐来啦……”栾川豆腐抖音网红——李大庆师傅的吆喝声

引得现场游客争相拍照

栾川豆腐非遗小吃摊前

人头攒动、热闹非凡

现调热豆腐、豆腐脑、三条腿豆腐、铁板豆腐

橡子凉粉、玉米蝌蚪等本土美食

全部免费吃！免费吃！免费吃！

现场游客垂涎欲滴、排起长队

现场更有国风小姐姐

翩翩起舞、如诗如画

全场NPC瞬间融入市井氛围

沉浸式互动体验

使游客朋友在收获节日快乐的同时

共同领略栾川豆腐非遗文化魅力

“鸡冠洞风景很美丽，刚好赶上豆腐大集很开心，豆腐太美味啦，棒……”来自平顶山的游客说道。

“今天我和家人一起吃了铁板豆腐，豆腐脑，很好吃,因为是用栾川豆腐作为原材料，吃起来就是不一样……”来自郑州的游客连连称赞。

“我们在内蒙古没有吃过这么好吃的豆腐，这里的豆腐不仅好吃，花样也多，很美味……”来自内蒙古的游客竖起了大拇指。

品美食、看表演、体验非遗文化

好吃、好玩、好逛

可观、可品、有趣

……

本次豆腐大集活动9.30-10.6

超多精彩，天天不重样