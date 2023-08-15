多家汉服品牌齐聚洛阳 街区化呈现共展服章之美

30日，中秋、国庆假期的第二天，在洛阳正大国际广场，第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服主题展吸引了众多市民、游客前来参观。

30日，中秋、国庆假期的第二天，在洛阳正大国际广场，第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服主题展吸引了众多市民、游客前来参观。该展是2023洛阳河洛文化旅游节汉服时尚设计周的活动之一。现场华美的置景，令不少身着汉服的游客驻足拍照。

一位老人正在汉服博览会现场看展

“非常希望通过本次博览会的展示，与洛阳有进一步汉服设计上的合作，将汉服与洛阳这座城市碰撞出新的火花。”在展馆A馆，汉服品牌京渝堂负责人说。作为本次活动受邀的品牌方，京渝堂展出的是旗下“唐本俑”系列产品，其中，绿色的唐制汉服是京渝堂参加澳门华服日时的开场秀作品，其灵感来源与唐代名画《簪花仕女图》，据负责人介绍，该系列是京渝堂本年度最受欢迎的系列之一。

在展馆B馆，一进门就可以看到品牌洛阳大袖衫的汉服。洛阳大袖衫非遗传承人张志晓说，为了更好地传播洛阳的汉服文化，他们这次带来的是复原款的魏晋和唐制的汉服。除此，他们还积极和市场接轨，专门为此次展览设计了一些现代新中式的服饰，比如男款的中华小立领，还有一些长衫，都很受市场的欢迎。

据了解，本次汉服主题展以“越汉服 越时尚”为主题，突出“展会街区化”创意理念，采用“主题场景+沉浸演艺”布展方式，将现场分为静态展区和动态展区。并设置汉服品牌、汉服设计、汉服妆造配饰、汉服沉浸体验全息秀场、生活美学市集等展区，打造“一步一景一网红”文旅消费新场景。“第一次看汉服展，看完很想买一套。”展会现场，市民和游客对沉浸式逛展称赞不已。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 记者 李砺瑾 文/图)