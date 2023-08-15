@洛阳人，新一轮阴雨天气要来了

中秋、国庆假期已过两天，突然的雨住天晴，给大家带来不小的惊喜。不过，新一轮阴雨天气很快要来了。

中秋、国庆假期已过两天，突然的雨住天晴，给大家带来不小的惊喜。不过，新一轮阴雨天气很快要来了。 中秋、国庆假期已过两天，突然的雨住天晴，给大家带来不小的惊喜。不过，新一轮阴雨天气很快要来了。 河南省气象服务中心提醒，9月30日晚间，新一轮降雨再起，预计今晚到明天，西部、南部先迎来降水，明晚到后天，黄河以南以及西北部有小雨，西部、南部局部大雨；3日，降雨短暂停歇；10月10日前河南大部持续阴雨寡照天气。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受副高边缘西南气流及冷空气的共同影响，10月1日到6日我市将维持阴雨天气，气温较低，4日风力较大。 最近几天天气情况： 今天夜里：多云，南部山区有短时阵雨。 10月1日(周日)：北部多云到阴天转小雨，南部阴天转中雨，气温15～23℃。 10月2日(周一)：小到中雨转阴天，气温14～18℃。 10月3日(周二)：白天多云，夜里阴天转小雨，气温13～24℃。 10月4日(周三)：阴天有小雨，东北风4级左右，气温15～19℃。 10月5日(周四)：阴天有小到中雨，气温15～18℃。 10月6日(周五)：小雨转阴天，气温13～16℃。 10月7日(周六)：多云，局地有短时阵雨，气温12～21℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)