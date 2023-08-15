涉及5个县！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警

30日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，9月30日20时至10月1日20时，全市5个县存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范崩塌、滑坡等地质灾害。
30日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，9月30日20时至10月1日20时，全市5个县存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范崩塌、滑坡等地质灾害。
30日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，9月30日20时至10月1日20时，全市5个县存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范崩塌、滑坡等地质灾害。
镇(乡)地质灾害气象风险预警
黄色预警区域：新安县、宜阳县、洛宁县、栾川县、嵩县(5个县)。
1.新安县：石井镇、北冶镇
2.宜阳县：张坞镇、花果山乡、上观乡
3.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇
4.栾川县：辖区及各乡镇
5.嵩县：车村镇、德亭镇、旧县镇、大章镇、白河镇、大坪乡(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)
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