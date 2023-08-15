紧抓“风口” 洛阳石化假期加紧生产航煤

30日，中国石化洛阳石化公司生产不停，积极组织工作人员仔细检查设备运行状态、装置各项工艺达标情况等。在保障节日市场供应的同时，该企业还紧抓“风口”，围绕航煤供应积极做好对外协调沟通，不断提高油品出厂效率。

30日，中国石化洛阳石化公司(简称“洛阳石化”)生产不停，积极组织工作人员仔细检查设备运行状态、装置各项工艺达标情况等。在保障节日市场供应的同时，该企业还紧抓“风口”，围绕航煤供应积极做好对外协调沟通，不断提高油品出厂效率。

进入新一轮生产周期以来，洛阳石化抢抓航煤需求持续旺盛的有利时机，最大限度优化增产航煤，科学调整增产方案，加大保障协调力度，畅通产运销环节。

据初步统计，企业9月航煤产量有望突破10万吨，出厂量达9万吨，双双创下单月最高纪录，环比增加8.7%、7.1%。

为进一步把握相关风口，根据规划，洛阳石化在假期期间将以“千方百计增产航煤”为方向，进一步调整产品结构，推动计划经营部协同生产调度部组织相关单位制定航煤增产方案，严格执行航煤质量管理体系，规范关键工艺操作参数，从细节入手，调整常减压装置生产，适时调整常压塔温度，并加大上下游协调力度，保证航煤最大产量。

在千方百计增产航煤“量”的同时，该公司还坚持对航煤“质”的把关，结合排产计划，做好分析统筹，合理调配分析人员力量，保证航煤优先分析，并根据航煤加氢精制航煤馏出口磨痕直径结果及时调整调合方案，确保出产品质量合格率始终保持100%。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 饶燕 祝贺 文/图）