烈士纪念日，洛阳市各界代表向人民英雄敬献花篮

缅怀革命先烈，致敬人民英雄。9月30日是国家设立的烈士纪念日，当日上午，洛阳市各界代表在洛阳市烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，向人民英雄致以崇高敬意。

缅怀革命先烈，致敬人民英雄。9月30日是国家设立的烈士纪念日，当日上午，洛阳市各界代表在洛阳市烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，向人民英雄致以崇高敬意。

仲秋的烈士陵园，松柏颔首、庄严肃穆，鲜艳的五星红旗迎风飘扬，巍然耸立的纪念碑上，“革命烈士永垂不朽”八个大字熠熠生辉。

《义勇军进行曲》响起，各界代表高唱中华人民共和国国歌，嘹亮激昂的歌声在烈士陵园上空久久回荡。

国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统……”默哀毕，少先队员高唱《我们是共产主义接班人》，表达对伟大祖国的热爱和对革命先烈的敬仰。

鲜花敬英雄，浩气存天地。全体人员拾阶登上纪念碑，依次瞻仰烈士纪念墓并献上鲜花，深切缅怀为民族解放和人民革命事业献身的革命先烈。他们的精神如松柏万古长青，他们的业绩永留史册。

驻洛部队官兵、学校师生、机关干部、烈属和退伍老战士代表，群众代表等社会各界人士约1000人参加了仪式。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞 文/图）