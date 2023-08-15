假期期间，洛龙区这些新时代文明实践活动等您参加

做手工月饼、颂中秋诗词、拼节日灯笼、赏文艺节目…29日，洛龙区新时代文明实践中心(所、站)开展“我们的节日·中秋”系列文明实践活动，让辖区居民充分感受传统节日魅力，领略中秋文化内涵。 做手工月饼、颂中秋诗词、拼节日灯笼、赏文艺节目……29日，洛龙区新时代文明实践中心(所、站)开展“我们的节日·中秋”系列文明实践活动，让辖区居民充分感受传统节日魅力，领略中秋文化内涵。 记者从洛龙区文明办了解到，9月29日至10月5日，洛龙区关林庙南广场还有新时代文明实践志愿服务特色项目乡村(社区)文化合作社展演活动，其中有优秀文艺节目演出、曹屯排鼓、洛阳海神乐等非遗项目展演；龙门街道杜村社区新时代文明实践站将开展“迎中秋·庆国庆”河洛排鼓表演；安乐街道安东社区新时代文明实践站有“情满安乐，戏韵邻里”戏曲活动；开元街道定鼎门社区新时代文明实践站将开展“咖啡豆的故事”“咖啡与故事阅读会”“家庭教育分享会”等系列活动；定鼎门街道聂湾社区新时代文明实践站有“趣味唐言”“非遗项目体验”活动。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 郑牧星 文／图）