@洛阳市民和广大游客：乘坐观光车摩天轮注意查看相关标识

吃完月饼和团圆饭之后，今天，国庆假期的“玩玩玩”模式正式开启，各个旅游景点和游乐场也迎来不少市民和游客。

吃完月饼和团圆饭之后，今天，国庆假期的“玩玩玩”模式正式开启，各个旅游景点和游乐场也迎来不少市民和游客。

您知道吗？我们平时游玩时乘坐的索道、观光车，以及摩天轮、过山车、碰碰车、大摆锤……这些都属于特种设备。按照相关规定，特种设备需要进行定期检验并取得合格证书。

特种设备关乎着百姓生活的安全。洛阳市市场监管局相关负责人提醒广大市民游客，当您打算玩过山车、摩天轮、碰碰车，或者乘坐观光车等特种设备时，可以先查看一下，商家有没有在售票处、车身等显眼位置张贴“特种设备使用标志”。“特种设备使用标志”为黄绿色相间，上面标有设备种类、使用单位、登记机关、检验机构、下次检验日期等内容。如果“下次检验日期”在有效期内，您就可以放心玩耍了，如果发现已经超期，可以拨打24小时热线12315进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)