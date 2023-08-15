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假期第二天，洛阳龙门站秩序井然
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.30 10:20

　　中秋国庆假期第二天，不少市民开启了外出旅行模式。30日8时许，记者在洛阳龙门站看到，现场秩序井然，旅客有序排队经过安检、实名制验票后，可快速进入站内候车。

　　在旅客服务区，热水供应量充足，洗手间等设施运转正常。

　　工作人员提醒有出行计划的市民，可适当提前到达洛阳龙门站，为进站候车留足时间，以免耽误行程。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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