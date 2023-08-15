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与“诗仙”“诗圣”邂逅 “湖畔有艺·青春有集”等您来逛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.30 10:20

　　诗仙“李白”与诗圣“杜甫”携货郎挑和小侍女，穿越到1300多年后的洛阳，与人们在洛龙区开元湖旁邂逅……29日至30日，“湖畔有艺·青春有集”洛龙区文化市集在洛阳市洛龙区开元湖东侧举行。

　　29日晚，现场在鲜花的掩映和灯光的点缀下格外引人，开场曲《喜欢你》拉开了活动的序幕，《喜欢你+情人》《我们的时光》《海阔天空》《举行+故乡》……一曲曲脍炙人口的乐曲，回荡在开元湖畔，吸引众多年轻人驻足观望。几曲过后，“李白”与“杜甫”二人华服盛装，联手为大家献上唐风剑舞，赢得现场众多阵阵掌声。

　　不仅如此，创意手作、仿古饰品、汉服发簪、手工编织布、花艺研究社、非遗绳艺……现场的青春集市更是亮点多多，吸引了许多市民驻足、体验。

　　今年以来，洛龙区文化广电和旅游局不断深入挖掘辖区文化资源，开展丰富多样的文化惠民活动，不断丰富文化供给，充实群众文化生活，提升居民幸福感、获得感。

　　据悉，本次文化市集活动还为市民和游客准备了文创书法手机签和向日葵花束，有兴趣的市民可以前往体验。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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