穿汉服、看表演、做游戏……伊滨区这场中秋游园会邀您打卡

今日，记者从伊滨区有关部门获悉，即日起，伊滨区诸葛镇首届“中秋园游会”大型活动启动。
今日，记者从伊滨区有关部门获悉，即日起，伊滨区诸葛镇首届“中秋园游会”大型活动启动。
今日，记者从伊滨区有关部门获悉，即日起，伊滨区诸葛镇首届“中秋园游会”大型活动启动。
中秋园游会地址设在伊滨区诸葛镇“诸葛里”步行街，每天都有《重回汉唐》非洲鼓表演《中国龙》舞蹈《大唐清平》古筝演奏《花好月圆夜》等10余个精彩节目轮番上演，还有嫦娥、后羿、西王母等npc与大家亲密互动，互动投影、巨型月亮、灯笼、油纸伞等打卡点还有专业摄影师免费拍照。
据悉，此次活动将持续至10月1日。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 马秦明 聂佳冰）(受访者供图)
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