《河洛记》纪实摄影艺术论坛举行

28日，由河南省摄影家协会主办的《河洛记》纪实摄影艺术论坛在洛阳正大文化交流中心举行。

28日，由河南省摄影家协会主办的《河洛记》纪实摄影艺术论坛在洛阳正大文化交流中心举行。作为高均海摄影艺术40年系列摄影展活动之一，此次论坛既是一次新时代摄影人纪实摄影的经验分享盛宴，又为摄影展营造了浓厚的学术氛围。

论坛现场，60余位摄影师和摄影爱好者就如何为纪实摄影赋能进行交流探讨，推动提升本土人文纪实摄影水平。

“摄影的艺术就是记录时间的艺术，纪实摄影会融入更多情感，以独特的见证力量，引起更多摄影人的思考。”河南省摄影家协会顾问、中国摄影金像奖获得者、著名摄影师姜健认为，洛阳是一个文化底蕴深厚的城市，纪实摄影的深度毋庸置疑。希望更多的摄影人坚持梦想，与时俱进，更新摄影理念，在摄影表达时学会做减法，合并自己的影像选项，让纪实摄影更加适应互联网时代的传播规律。

现场摄影爱好者纷纷表示，在今后的工作生活中，将更加重视纪实摄影所体现的社会现实、人文情怀等，留下宝贵的精神财富，引发更多人的关注。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图)