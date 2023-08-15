河南省第二批“示范区、示范校”，洛阳市新安县和这8所学校入选

近日，河南省教育厅公布河南省第二批义务教育阶段课后服务示范区、示范校评选结果。 近日，河南省教育厅公布河南省第二批义务教育阶段课后服务示范区、示范校评选结果。洛阳市新安县入选示范区名单，8所学校入选示范校名单。 据悉，为深入贯彻落实中央和河南省“双减”政策，进一步强化学校教育主阵地作用，根据《河南省教育厅办公室关于开展第二批义务教育阶段课后服务示范区、示范校申报工作的通知》，经各地推荐、专家评审、网上公示等程序，认定郑州市中原区等16个县(市、区)为河南省第二批义务教育阶段课后服务示范区、郑州市第五初级中学等91所学校为河南省第二批义务教育阶段课后服务示范校。 通知提出，各地各校要以义务教育阶段课后服务示范区、示范校评选为契机，深入开展课后服务示范区、示范校优秀案例的宣传推广，不断提升课后服务水平，充分发挥学校课后服务育人功能，更好满足学生多样化学习需求，促进学生全面发展、健康成长。 河南省第二批义务教育阶段课后服务示范校名单(洛阳部分) 洛阳市涧西区安徽路小学 洛阳市孟津区城关镇中心小学 洛阳市经济技术开发区第二实验小学 洛阳市经济技术开发区庞村镇初级中学 新安县西苑学校 嵩县第三实验小学 嵩县思源实验学校 宜阳县城关镇宜洛小学（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）