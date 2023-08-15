洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.29 22:04

“汉服千年 服章之美”
汉服时尚设计潮流创新大会举行
徐衣显出席活动并为专家颁发聘书

　　秋日河洛文旅风，汉服舞动丽人影。9月29日，“汉服千年服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会在洛阳正大文化交流中心举行，持续推动洛阳汉服热，助推洛阳新文旅产业高质量发展，助力洛阳打造全国沉浸式文旅目的地。市长徐衣显出席活动，并为专家颁发聘书。

　　中国服装协会专职副会长杨晓东，洛阳汉服研究院院长、教授、博士生导师马胜杰，中国美术学院纺织服装研究院院长、中国服装设计师协会副主席吴海燕，副市长任丽君以及纺织服装、汉服妆造领域专家学者和设计师代表等参加活动。

　　本次活动为2023河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周子活动，邀请行业权威专家讲述中华千年服章之美、礼仪之美，共话汉服文化传承，共谋汉服产业发展。

　　会上，徐衣显向马胜杰颁发洛阳汉服研究院院长聘书，并向吴海燕颁发洛阳市汉服产业发展顾问聘书。龙门服饰文化研究院揭牌，金牡丹奖——2024中国(洛阳)汉服设计大赛、金妆奖——2024中国(洛阳)汉服妆造大师赛项目正式启动。龙门服饰文化研究院由龙门石窟研究院、洛阳汉服研究院、国家社科基金艺术学重大项目“中华民族服饰文化研究”核心专家团队联合发起成立，旨在建设全国高层次、跨学科、综合性的服饰文化研究学术平台机构，深入挖掘探究龙门石窟乃至河洛区域古代服饰的历史面貌与文化内涵，为洛阳乃至全国的汉服产业、文旅文创产业提供坚实的学术理论支撑。

　　活动期间，吴海燕时尚潮流主题汉服秀精彩上演，国家一级纺织面料设计师白志刚、中国服装协会专职副会长杨晓东、北京服装学院副教授杨洁等先后作《非遗技艺与现代服装工艺深度融合》《汉服行业发展前景展望》《穿在日常的汉服——新中式服装时尚设计》主旨演讲。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 戚帅华 刘嘉仪）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
    打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
    打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
        “通了，通了……”看着血液在导管中循环流动，曾权(化名)不停小声嘟囔着，憔悴的脸上有了一丝笑意。
  • ·北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊
  • ·关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
  • ·国家区域医疗中心建设暨医院管理学术交流会在洛举行
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 穿“月”古今，古人的中秋朋友圈太热...
  • 歌唱祖国 祝福祖国
  • 洛阳举行2023年中秋乡贤联谊茶话会
  • 一场秀开启“神都寻迹” 一身衣体验“...
  • 打通下肢血管通路 守护患者透析“生命...
  • 烟火气传递邻里情 百家宴品出幸福感
  • 快讯！“汉服千年 服章之美”汉服时尚...
  • 市政府第13次常务会议要求：科学调度...
  • 龙门服饰文化研究院揭牌
  • 知名专家学者齐聚洛阳探讨汉服发展繁荣
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    开心就好

    风景如画

    玉兰花结果

    形态各异
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605