秋日河洛文旅风，汉服舞动丽人影。

“汉服千年 服章之美”

汉服时尚设计潮流创新大会举行

徐衣显出席活动并为专家颁发聘书

秋日河洛文旅风，汉服舞动丽人影。9月29日，“汉服千年服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会在洛阳正大文化交流中心举行，持续推动洛阳汉服热，助推洛阳新文旅产业高质量发展，助力洛阳打造全国沉浸式文旅目的地。市长徐衣显出席活动，并为专家颁发聘书。

中国服装协会专职副会长杨晓东，洛阳汉服研究院院长、教授、博士生导师马胜杰，中国美术学院纺织服装研究院院长、中国服装设计师协会副主席吴海燕，副市长任丽君以及纺织服装、汉服妆造领域专家学者和设计师代表等参加活动。

本次活动为2023河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周子活动，邀请行业权威专家讲述中华千年服章之美、礼仪之美，共话汉服文化传承，共谋汉服产业发展。

会上，徐衣显向马胜杰颁发洛阳汉服研究院院长聘书，并向吴海燕颁发洛阳市汉服产业发展顾问聘书。龙门服饰文化研究院揭牌，金牡丹奖——2024中国(洛阳)汉服设计大赛、金妆奖——2024中国(洛阳)汉服妆造大师赛项目正式启动。龙门服饰文化研究院由龙门石窟研究院、洛阳汉服研究院、国家社科基金艺术学重大项目“中华民族服饰文化研究”核心专家团队联合发起成立，旨在建设全国高层次、跨学科、综合性的服饰文化研究学术平台机构，深入挖掘探究龙门石窟乃至河洛区域古代服饰的历史面貌与文化内涵，为洛阳乃至全国的汉服产业、文旅文创产业提供坚实的学术理论支撑。

活动期间，吴海燕时尚潮流主题汉服秀精彩上演，国家一级纺织面料设计师白志刚、中国服装协会专职副会长杨晓东、北京服装学院副教授杨洁等先后作《非遗技艺与现代服装工艺深度融合》《汉服行业发展前景展望》《穿在日常的汉服——新中式服装时尚设计》主旨演讲。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 戚帅华 刘嘉仪）