洛阳“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季正式启动

今日下午，伴随热烈的掌声，副市长牛刚宣布2023洛阳“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季正式启动，一场集“玩乐、消费、解压、社交”于一体的狂欢盛宴在洛龙区泉舜购物中心拉开帷幕，与全市人民共同奔赴一场青春之约。

“青春洛Young 潮享消费”

今日下午，伴随热烈的掌声，副市长牛刚宣布2023洛阳“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季正式启动，一场集“玩乐、消费、解压、社交”于一体的狂欢盛宴在洛龙区泉舜购物中心拉开帷幕，与全市人民共同奔赴一场青春之约。

2023洛阳“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季由洛阳市人民政府主办，洛阳市商务局、洛龙区人民政府承办，围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”核心理念，打造全城打折狂欢、青年时尚消费节、“金秋送爽”家电消费月、“美好生活看洛Young“汽车家居展、县区特色促消费活动等，致力于持续促旺消费市场，促进文商旅“流量”转换为消费“增量”，发挥消费对经济的拉动作用，持续赋能青年友好型城市建设。

启动仪式现场，一支支劲歌热舞，诠释着神都的创新活力；一幕幕青春画面，映衬着洛阳的“青年友好”。

作为活动承办方之一，市商务局充分发挥牵头职能，全力推进各项筹备工作，不断加强与有关部门和单位的协同配合，确保活动顺利推进，为洛阳经济社会高质量发展添砖加瓦。现场，市商务局党组书记、局长祖良军发布了2023洛阳“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季活动内容。祖良军表示，今年以来，市商务局全面贯彻落实市委市政府工作部署，把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力实施大宗消费扩容、消费品质提升等六大行动，累计发放汽车、家电等各类消费补贴近4000万元，组织开展了“千企万品亿元”“春风惠民”消费补贴等各类促消费活动200余场，参与企业达2万余家，拉动消费超300亿元，全面释放消费活力。活动期间，希望各县区切实将活动组织好，广大商家做到“让利不降标”，为消费者提供更优质的商品和服务，真正将活动成果惠及人民，也希望广大市民和游客积极参与活动，在旅游观光、休闲娱乐、购物消费中沉浸式体验活动的魅力。

本次消费季期间，由中央广播电视总台央视频打造、“建行生活”平台冠名的节目《“小美好”中国行》走进洛阳，助力群众畅享美食美景新体验。

文化、商业、旅游齐驱动，一系列为青年人群量身定制的活动，势必为大家带来更多消费福利和消费新体验。欲知更多活动内容，快来2023洛阳青年时尚消费季现场一探究竟吧！（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 张怡熙/图）