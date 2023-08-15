不负期待与等待！洛阳夏都水岸今日如期交房！

秋高气爽，夏都交房！29日，由洛阳日报报业集团控股开发，偃师区唯一一家国企开发的品质大盘夏都水岸项目如期交付，不负业主们的期望与等待，更凸显国企楼盘的实力和信誉。

夏都水岸

秋高气爽，夏都交房！29日，由洛阳日报报业集团控股开发，偃师区唯一一家国企开发的品质大盘夏都水岸项目如期交付，不负业主们的期望与等待，更凸显国企楼盘的实力和信誉。

一把钥匙，开启温馨之家；一栋房子，盛载举家之乐。交房现场，鲜艳的红毯装点起浓郁的喜庆氛围，正静待业主们的到来，物业人员热情细致地为业主讲解交房流程与细节，指引新家的位置，并悉心介绍智能化的贴心专业管家服务。

幸福归家

49岁的薛先生购买的一套三室两厅户型位于8号楼，办完交房手续并领取钥匙后，他第一时间开启了新房的大门。“很不错！比我的预期还要好！”查验房屋内的每一处细节后，薛先生高兴地说，自己之所以选中夏都水岸项目，就是看中他的国企开发实力，因为信赖，所以从认购到交房，他只去过项目施工现场一次，今天新房如期交付，让他觉得自己的选择非常正确。