洛阳市“通达杯”首届民营企业足球邀请赛精彩开赛

29日上午，2023年洛阳市“通达杯”首届民营企业足球邀请赛在偃师区开赛。 29日上午，2023年洛阳市“通达杯”首届民营企业足球邀请赛在偃师区开赛。来自洛阳不同县区的民营企业组成4支代表队，将进行为期两天的精彩博弈。 比赛由洛阳市政协教科卫体委员会、洛阳市体育局指导，洛阳市民营经济发展促进中心、偃师区政府主办。 “民营企业足球邀请赛，是洛阳市民营经济发展促进中心牵头组织开展的一项特色品牌活动，它为洛阳民营企业中的足球爱好者们创造了一个强身健体、展示自我、交流学习的舞台。既体现出参赛选手们的竞技水平，也体现出团结友谊、拼搏进取的体育精神和道德风尚。”洛阳市民营经济发展促进中心相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 秦栋 文/图)