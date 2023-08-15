“汉服热”为洛阳带来怎样的机遇与挑战？听听专家怎么说

当前，汉服热已席卷全国，汉服热潮下，洛阳面临怎样的机遇与挑战？在29日举行的“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会上，河南省服装设计师协会会长郜虹、全国纺织服装职业教育教学指导委员会委员白志刚等专家为洛阳汉服产业发展建言献策。

当前，汉服热已席卷全国，汉服热潮下，洛阳面临怎样的机遇与挑战？在29日举行的“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会上，河南省服装设计师协会会长郜虹、全国纺织服装职业教育教学指导委员会委员白志刚等专家为洛阳汉服产业发展建言献策。

郜虹表示，厚重的历史文化底蕴是洛阳发展汉服产业的优势，但是目前洛阳的汉服经济还属于模式相对单一的打卡消费，或者说单次体验消费，如何从单一的打卡消费向产业经济发展是洛阳目前面临的挑战。

郜虹建议，一方面要文化引领，设计赋能。洛阳要发展汉服，就要盘活历史文化，古为今用，让文化魅力在服装上得以彰显，可以鼓励国内知名服装设计师走进洛阳采风，从洛阳深化的历史文化中设计提炼明显的洛阳标志，打造洛阳特色IP。另一方面可在汉服档次提升上做文章，可引进原创设计师、知名品牌，引进上游面辅料企业，提升汉服设计水准与面料、工艺档次等，占领汉服中高端市场。

白志刚表示，当前汉服产业快速发展，但也面临专业人才不足等问题。因此，应强化人才培养的教育性、实践性和创新性，为汉服产业发展注入人才力量。他建议，洛阳可依托高校资源，构建产教融合人才培养模式，通过校企联合培养人才，将教学标准与行业标准相衔接，实现高技能人才的精准输送。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 刘嘉仪/文 张怡熙/图）