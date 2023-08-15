中秋国庆假期，洛阳市规划馆、洛阳美术馆正常开放

29日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，中秋节及国庆节期间，为方便公众参观，洛阳市规划展示馆将持续开馆。

29日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，中秋节及国庆节期间，为方便公众参观，洛阳市规划展示馆将持续开馆。现调整开放时间如下：2023年9月29日(周五)——2023年10月6日(周五)均正常开放，2023年10月9日(周一)例行闭馆。

●开放时间：上午9:00——下午17:00(16:30停止入场)。

●开放范围：一楼、二楼、三楼所有展览区域正常开放，总规模型沙盘秀随每天上午10:00和下午15:00的公益讲解开放。

●公益讲解时间：每天上午10:00和下午15:00(如有调整会提前通过场馆广播告知)

●入馆方式：关注“洛阳市规划展示馆”微信公众号进行线上预约。(馆内实行实名制预约，执行先预约后参观的管理办法，未预约者不得入馆。对于无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。)(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)