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知名专家学者齐聚洛阳探讨汉服发展繁荣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.29 11:24

　　29日，在“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会上，知名专家学者齐聚一堂，围绕汉服发展繁荣提升，为观众带来一系列精彩学术演讲。

　　非遗与汉服融合，会迸发怎样的花火？汉服发展会走向怎样的未来？汉服设计如何既有传承又有创新？……在活动现场，国家一级纺织面料设计师、全国纺织服装职业教育教学指导委员会、家用纺织品专业教学指导委员会委员白志刚，中国服装协会专职副会长杨晓东，北京服装学院副教授、中国十佳服装设计师杨洁，先后作《非遗技艺与现代服装工艺深度融合》《汉服行业发展前景展望》《穿在日常的汉服——新中式服装时尚设计》主旨演讲。

　　当下，乘着汉服发展的时代东风，洛阳正深入研究推进“古城+汉服”发展。下一步，洛阳将继续增强文化自觉，坚定文化自信，扛起振兴繁荣汉服产业的时代担当，大力弘扬传承汉服文化。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 戚帅华 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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