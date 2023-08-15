烟火气传递邻里情 百家宴品出幸福感

“上菜喽！”26日晚，涧西区通用小区内张灯结彩、灯火通明，30张圆桌依次排开，随着现场指挥一声洪亮的“指令”，居民们端着一道道自制的菜肴，从各个单元楼内笑着走出来。很快，桌子上就被各种“舌尖美味”填满了。

百家宴现场

“上菜喽！”26日晚，涧西区通用小区内张灯结彩、灯火通明，30张圆桌依次排开，随着现场指挥一声洪亮的“指令”，居民们端着一道道自制的菜肴，从各个单元楼内笑着走出来。很快，桌子上就被各种“舌尖美味”填满了。

狮子头、大闸蟹、粉丝虾、糖醋小排、八宝饭……桌子上，摆着各种美食；桌子旁，邻居们难得坐在一起，开心地聊着家长里短；过道中，好奇的孩子们在这桌吃口红烧鱼，在那桌尝口粉蒸肉，没过一会儿，小肚子就变得鼓鼓的，留下一串银铃般的嬉笑声。

在18号桌上，81岁的居民冯先吉吃了一口邻居做的梅菜扣肉，放下筷子连连点头，他把老伴儿准备的拿手菜——粉蒸丸子朝邻居面前推了推，“尝尝俺家老太婆的手艺，年轻时我就爱吃她做的这道菜”。

“叔，您有口福啊！俺婶子的手艺真不赖！”在得到邻居的赞赏后，冯先吉高兴地举起了酒杯。冯先吉在通用社区住了近20年，对于他来说，虽然这个小区不如很多新建小区高档、便利，但住在这里的街坊邻居都认识，还有每年一次的百家宴。“哪儿都没有这儿住得舒坦，让我往哪儿搬我都不去。”冯先吉说。

舞台下，大伙儿围坐一起谈天说地，分享美味佳肴；舞台上，由小区居民自导自演的“文化大餐”同样“热气腾腾”，舞蹈表演、古筝弹奏、少儿劲舞等节目将现场气氛一次次推向高潮。“关门是小家，开门是大家。”“平日是邻居，今天是家人。”……在活动现场，居民们纷纷这样表示，同时期待百家宴越办越好。

此次“邻聚·百家宴”活动由涧西区重庆路街道二社区与多家爱心企业联合举办，今年已是第十届，旨在通过这样充满烟火气、市井味儿的主题活动，“知百家事、听百家言、解百家忧、暖百家心、系百家情”，持续拉近邻里间的距离。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 李亚娟 文/图)