快讯！“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会在洛举行

29日上午，“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会在洛阳正大文化交流中心举行。
29日上午，“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会在洛阳正大文化交流中心举行。
29日上午，“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会在洛阳正大文化交流中心举行。
作为2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周主要活动之一，本次活动秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，围绕汉服文化传承、汉服产业链条、汉服产业发展成果、汉服文化交流等内容，举办潮流汉服秀、主旨演讲、圆桌论坛等活动，持续推动洛阳“汉服热”，助推洛阳新文旅产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 刘嘉仪 郭飞飞 文/图）
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