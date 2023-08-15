全市各级关工委开展庆“十一”系列活动

连日来，我市各级关工委组织开展丰富的活动，共同迎接国庆节的到来。 孩子们制作彩泥手抄报迎国庆 洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 摄 连日来，我市各级关工委组织开展丰富的活动，共同迎接国庆节的到来。 伊川县关工委联合县老年大学举办了“庆祝中华人民共和国成立74周年暨‘第五届中国农民丰收节’”书画展，共展出124幅优秀书画作品。洛宁县关工委联合有关单位举办“中国心 中国梦 中国情”经典诵读活动，引导学生在经典诵读中汲取精神力量，树牢家国情怀。嵩县关工委联合县教体局关工委，举办“爱我中华 心系国防”专题报告会，为150名师生讲述战争年代革命先烈英雄事迹。 涧西区长春路街道洛铜社区关工委以“喜迎国庆 与‘泥’相伴”为主题，邀请辖区未成年人制作彩泥手抄报，表达对祖国母亲的节日祝福。西工区黎明小学关工委组织少先队员代表到烈士陵园参加祭扫烈士墓活动，带领学生了解革命传统，接受红色教育。洛龙区学府街道关工委开展“诵读红色故事 彩绘爱国情怀”迎国庆主题亲子活动，现场为小朋友们介绍国庆节的由来及意义，并通过形式新颖、内容有趣的脸部彩绘活动表达对祖国的热爱。洛阳理工学院关工委爱国主义报告团在学校开展新生国防教育，进一步增强大学生的国防意识和报效祖国的信心。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)