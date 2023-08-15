强化过关思维 做好隐患排查

昨日，在收听收看全省重大事故隐患专项排查整治行动推进会暨中秋国庆假期安全防范工作视频会议后，我市接着召开会议，对“双节”期间安全生产工作进行安排部署。 昨日，在收听收看全省重大事故隐患专项排查整治行动推进会暨中秋国庆假期安全防范工作视频会议后，我市接着召开会议，对“双节”期间安全生产工作进行安排部署。 市委常委、常务副市长张玉杰在我市会上指出，“双节”将至，人流、车流、物流增加，容易引发安全事故。要提升政治站位，强化过关思维、底线思维、危机意识，克服“松口气”心理、麻痹大意思想，坚决守牢“双节”期间安全生产底线。要突出工作重点，聚焦道路交通安全，重点关注农村公路、客运站场、高速公路等重点道路和旅游包车、长途客车、重型货车等重点车辆，严厉打击“三超一疲劳”、货车和农用车非法载人等交通违法行为；聚焦文化旅游安全，对各文旅景区开展风险隐患排查，重点排查高空、涉水等高风险旅游项目；聚焦人员密集场所安全，加强对餐饮娱乐、大型商场超市、宾馆、医院等人员密集场所及高层建筑的消防安全检查，确保消除安全隐患；聚焦森林防火，加大森林防火宣传力度，强化重点林区监管，严防森林火灾发生。要压实主体责任，落实行业监管、属地管理、企业主体责任，特别是要发挥市纪委监委追责问责作用，确保人民群众生命财产安全。 省安委会第三综合抽查组组长、省消防救援总队副总队长张修栋参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷 王雨娇)