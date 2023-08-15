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洛阳举行2023年中秋乡贤联谊茶话会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.29 08:49

　　昨日，我市举行2023年中秋乡贤联谊茶话会，增进乡贤感情，凝聚发展合力。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

　　此次茶话会由市乡贤返乡创业工作专班、市委统战部、市新的社会阶层人士联谊会主办。在茶话会上，我市7位优秀乡贤代表分享了返乡创业心得体会，表达了扎根河洛、返乡创业、回报家乡的一片赤诚之心。

　　杨骁代表市委市政府对各位乡贤为洛阳作出的积极贡献表示衷心感谢，向在外打拼的乡贤致以诚挚的问候和美好的祝福。他指出，近年，洛阳市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，奋力在新一轮区域经济版图重构中赢得主动、乘势而起。

　　杨骁强调，市委把产业发展作为现代化洛阳建设的首要任务，抢抓乡村特色产业风口，鼓励支持乡贤返乡创业，投身乡村建设发展，这为广大乡贤发展乡村特色产业、全面推进乡村振兴、加快推动现代化洛阳建设指明了前进方向、提出了明确要求、吹响了奋斗号角。希望各位乡贤继续把专业的技能带回家乡、把优质的项目引入家乡、把创业的主场放在家乡、把优秀的人才引进家乡，持续投身家乡建设、发挥更加重要作用。洛阳市委市政府将以最优质的服务、最优越的环境、最优惠的政策，支持乡贤返乡创业，当好企业的店小二，奏响共谋家乡发展、助力乡村振兴的时代强音，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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