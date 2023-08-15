“核心价值观百场讲坛”活动在洛阳举行

昨日，由中宣部宣教局、光明日报社共同主办的“核心价值观百场讲坛”第130场活动在二里头夏都遗址博物馆举行。 昨日，由中宣部宣教局、光明日报社共同主办的“核心价值观百场讲坛”第130场活动在二里头夏都遗址博物馆举行。北京大学党委常委、副校长兼秘书长、考古文博学院教授孙庆伟以《坚定历史自信 正确认识夏代信史》为题做演讲。 本场活动是“核心价值观百场讲坛”文化传承发展系列宣讲的第三讲，由河南省委宣传部、光明网承办，洛阳市委宣传部、偃师区委、二里头夏都遗址博物馆协办。 活动现场，孙庆伟结合相关古代文献和考古成果，具体论述了“大禹是真实的历史人物”这一观点，引申出“夏代是真实的历史王朝”，并以先秦文献和司马迁创作的《夏本纪》为史料依据，从4个方面论证了夏代的历史信度。同时，按照时间和空间顺序，孙庆伟详细梳理了证实“二里头遗址是夏代都邑”的相关遗址发掘工作和取得的研究进展。演讲最后，孙庆伟强调了新时代考古工作者肩负的历史使命。他说：“新时代的考古工作者要增强历史自觉，坚定文化自信，勇于‘探索未知、揭示本源’，以扎实的学术成果把中国文明历史研究不断引向深入，为建设中华民族的现代文明贡献学科力量。” 本场活动通过光明日报客户端、光明网专题、光明网微博、掌上洛阳客户端、洛阳网等多家中央、省级、市级主流媒体客户端等平台直播，在网友中引发热烈反响。 中宣部宣教局副局长黎攀，省委宣传部副部长、一级巡视员赵云龙，市政协副主席魏险峰参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)