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凸显国企楼盘的实力和信誉！洛阳夏都水岸将于29日如期交房
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.28 20:58

　　凸显国企楼盘的实力和信誉——今日记者从相关部门获悉，夏都水岸项目一期5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号楼等九栋楼如期完工，顺利通过相关部门验收合格并取得工程竣工备案手续，将于9月29日按期合规交房500余套。

　　夏都水岸项目由洛阳日报报业集团控股开发，是偃师区唯一一家国企开发的品质大盘，公司实力和企业信誉有口皆碑。据悉，为做好保交付、品质交付工作，夏都水岸实行严格的质量管控体系、建造标准，每一个关注重点，都要以严苛标准力求做到最好。此外，项目从规划、园林景观、物业服务等多个角度，为业主创造有温度、生态化的居住空间。

　　位于偃师区首阳新区核心位置的夏都水岸，紧邻洛河，三面公园环抱，鲜氧、绿意层层环绕，打造有花院叠拼、花园洋房和亲水高层等。小区环境按照苏州园林的标准打造园林绿化，环湖四周花树繁茂，实现人车分流。项目交房后，业主将享受到由河南头部物业服务企业“建业物业”提供的贴心专业管家服务。交房配套方面，每户都赠送一线品牌的入户子母门和指纹密码锁，外窗采用断桥彩铝LOW-E中空钢化玻璃，比普通中空钢化玻璃更节能美观；楼宇配套方面，配备了智能化单元门禁系统，电梯智能刷卡；社区公共配套方面，有大门车辆和人脸自动识别系统、电子监控系统、高空防抛物系统。除此之外，小区还设有羽毛球、乒乓球场地，健身器材、儿童游乐天地等，无论是健身散步，还是带孩子玩耍都很方便，活动集中区还设立了多个免费的直饮水点，方便业主随时补充水分。

　　据悉，此次夏都水岸一期顺利交付后，二期新产品也将在双节期间闪耀面市，更优质的产品加上更高的性价比必将引发市场新热点。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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