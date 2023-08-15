洛阳高新水厂新增5万吨日供水能力

28日，记者从洛阳北控水务集团高新水厂了解到，该厂二期扩建工程部分设施已投入运行，新增5万吨日供水能力，洛阳市使用故县水库水区域及用量进一步扩大。

28日，记者从洛阳北控水务集团高新水厂了解到，该厂二期扩建工程部分设施已投入运行，新增5万吨日供水能力，洛阳市使用故县水库水区域及用量进一步扩大。

故县水库是洛阳市优质的地表水水源，库区水质常年保持在国家GB3838《地表水环境质量标准》有关地表水Ⅱ类的要求，部分指标接近Ⅰ类。

根据洛阳市委、市政府中心城区水质提升工作部署，洛阳北控水务集团通过扩大故县水库优质地表水使用量和建设地下水水厂深度处理工艺的方式全面降低自来水硬度(减少水垢)、改善供水水质，实现供水模式从“合格水”向“优质水”的转变。

高新水厂是洛阳市“引故入洛”工程的配套水厂，设计规模日供水能力20万吨，分二期建设。其中一期工程日供水能力10万吨，于2019年9月建成投入运行。高新水厂二期扩建工程是洛阳市中心城区水质提升工作的重要工程之一，于2022年8月开工建设，预计2023年12月建成。

记者在现场看到，高新水厂二期工程已经完成了新增的两个平流沉淀池的建设，加上一期已经建设的两个，共有四个，均已投入运行。单个平流沉淀池长90米、宽18米，储水量可达7000吨。

“平流沉淀池的作用是让水中经过上一道工序絮凝处理后的颗粒悬浮物加以沉淀，从而达到水质净化的效果。”高新水厂相关负责人介绍。

经过90米的充分沉淀，沉淀池上层的净水被安装在沉淀池终端的数个集水槽加以收集，再经管道输送至V型滤池，做进一步的过滤。

记者看到，除一期工程已经建成的六个V型滤池外，二期工程计划建设的六个V型滤池已有三个建成且投入运行，余下的三个V型滤池尚在建设当中。

“V型滤池就是通过1.1米厚的石英砂，将水中残存的细微杂质做进一步的深度过滤。”该负责人介绍。

据了解，除了平流沉淀池和V型滤池的建设，高新水厂二期工程还包括各种生产设备、工艺管道和配套输水管网的安装建设等。目前，高新水厂的日供水能力已提升到15万吨。整个二期扩建工程计划于今年12月底建成，届时可将日供水能力提升到20万吨，让洛阳市更多居民喝到故县水库的优质水。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 崔建宇）