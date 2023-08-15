洛阳参赛项目在“豫创天下”双创大赛中获佳绩

瞄准中医药大健康产业，让苦口中药变好喝、创新药食同源更安全……日前，在第七届“豫创天下”创业创新大赛上，洛阳采方本草医药技术研究院参赛的《药食同源 新派膏方》项目在全省青年双创组荣获三等奖。

瞄准中医药大健康产业，让苦口中药变好喝、创新药食同源更安全……日前，在第七届“豫创天下”创业创新大赛上，洛阳采方本草医药技术研究院参赛的《药食同源 新派膏方》项目在全省青年双创组荣获三等奖。

第七届“豫创天下”创业创新大赛全省决赛于9月25日至26日在郑州举行。大赛以“澎湃发展动力 助力中原出彩”为主题，分为制造业组、服务业组、青年双创组等三个组别。经层层选拔，全省涵盖智能制造、智慧农业、新材料、文旅创意、食品加工等共129个项目进行现场比拼，各组分别评出一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名。

对于获奖项目，省大赛组委会将颁发奖杯和证书，并给予相应奖励。同时，大赛组委会还将协助提供创业场地、创业服务、创业辅导、媒体宣传、资本对接等扶持服务，助力优秀项目的成长和发展。对于获奖项目，洛阳市人社部门也将积极协调，适当放宽创业担保贷款申请条件，加大政策扶持力度。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 孙浩洋 李帆 耿华 文/图）