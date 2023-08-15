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洛阳市民请注意！这些公交线路服务时间调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.28 18:30

　　记者28日从洛阳市公交集团获悉，即日起，D97路、113路、伊滨专线等3条公交线路服务时间调整；10月7日起，53路、60路、203路等3条公交线路将执行冬季作业时间。

　　延长服务时间线路

　　旨在方便伊滨区乘客早晚通勤。

　　●D97路：起点站新区第一公交停车场，调整前服务时间6:30—18:30，调整后服务时间6:00—19:00；终点站碧桂园，调整前服务时间7:25—19:25，调整后服务时间7:00—20:00

　　●113路：起点站洛阳龙门站，调整前服务时间6:30—18:30，调整后服务时间6:00—19:00；终点站烟岭广场，调整前服务时间7:48—19:48，调整后服务时间7:15—20:10

　　●伊滨专线：起点站新区第一公交停车场，调整前服务时间6:00—18:30；调整后服务时间5:50—19:00；终点站洛阳师范学院西门，调整前服务时间7:12-19:42，调整后服务时间7:04-20:10

　　执行冬季作业时间线路

　　●53路：起点站平等街北口，首末班6:00、20:00；终点站龙门石窟，首末班6:10、20:50

　　●60路：起点站谷水西，首末班5:00、19:00；终点站龙门石窟，首末班6:15、20:25

　　●203路：起点站洛阳站，首末班6:00、19:00；终点站市民之家东门，首末班6:52、19:52

　　（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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