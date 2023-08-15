洛阳市民请注意！这些公交线路服务时间调整

记者28日从洛阳市公交集团获悉，即日起，D97路、113路、伊滨专线等3条公交线路服务时间调整；10月7日起，53路、60路、203路等3条公交线路将执行冬季作业时间。 记者28日从洛阳市公交集团获悉，即日起，D97路、113路、伊滨专线等3条公交线路服务时间调整；10月7日起，53路、60路、203路等3条公交线路将执行冬季作业时间。 延长服务时间线路 旨在方便伊滨区乘客早晚通勤。 ●D97路：起点站新区第一公交停车场，调整前服务时间6:30—18:30，调整后服务时间6:00—19:00；终点站碧桂园，调整前服务时间7:25—19:25，调整后服务时间7:00—20:00 ●113路：起点站洛阳龙门站，调整前服务时间6:30—18:30，调整后服务时间6:00—19:00；终点站烟岭广场，调整前服务时间7:48—19:48，调整后服务时间7:15—20:10 ●伊滨专线：起点站新区第一公交停车场，调整前服务时间6:00—18:30；调整后服务时间5:50—19:00；终点站洛阳师范学院西门，调整前服务时间7:12-19:42，调整后服务时间7:04-20:10 执行冬季作业时间线路 ●53路：起点站平等街北口，首末班6:00、20:00；终点站龙门石窟，首末班6:10、20:50 ●60路：起点站谷水西，首末班5:00、19:00；终点站龙门石窟，首末班6:15、20:25 ●203路：起点站洛阳站，首末班6:00、19:00；终点站市民之家东门，首末班6:52、19:52 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）