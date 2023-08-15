“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会29日举办

记者28日从洛阳市文广旅局获悉，“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会将于29日在洛阳正大文化交流中心举办。

记者28日从洛阳市文广旅局获悉，“汉服千年 服章之美”汉服时尚设计潮流创新大会将于29日在洛阳正大文化交流中心举办。

作为2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周主要活动之一，本次活动由河南省文化和旅游厅、洛阳市政府主办，市文广旅局、洛龙区政府、老城区政府、河南省服装行业协会等承办。活动秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念。将围绕汉服文化传承、汉服产业链条、汉服产业发展成果、汉服文化交流等内容，举办潮流汉服秀、主旨演讲、圆桌论坛等活动，持续推动洛阳“汉服热”，助推洛阳新文旅产业高质量发展。

本次大会上还将举办吴海燕品牌时尚潮流主题汉服大秀。吴海燕是中国美术学院纺织服装研究院院长，也是杭州亚运会礼仪服装总设计师。这场汉服大秀将潮流时尚元素与汉服设计相结合，让汉服文化更有时代性和时尚性，彰显汉服之美、洛阳之韵。

29日晚，2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周主要活动神都梦华汉服民乐会，也将在洛阳正大文化交流中心举行。该活动将汉服与民乐相融合，在舞美、灯光、音效、场景等设计上引入国风元素，让观众感受国潮文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李文渊）