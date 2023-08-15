公益性岗位+优质企业！10月12日洛阳将举行大型招聘会

9月28日，记者从洛阳市人社局获悉，10月12日，洛阳市人社局将在洛龙区泉舜广场举行大就业巡回招聘暨公益性岗位专场活动。如您或亲友有就业需求，快收藏关注这条重要资讯。

9月28日，记者从洛阳市人社局获悉，10月12日，洛阳市人社局将在洛龙区泉舜广场举行大就业巡回招聘暨公益性岗位专场活动。如您或亲友有就业需求，快收藏关注这条重要资讯。

洛阳市人社局有关负责人介绍，本次招聘会共有38家公益性岗位用人单位和161家优质企业参会。其中公益性岗位123个，涵盖交通协管、园林绿化、卫生保洁、文印收发等服务岗位(具体岗位信息见附件)。

招聘活动采取“日场+下午场”的大就业招聘集市的服务方式，包含现场主题招聘、网络招聘、直播带岗招聘、新媒体招聘和大就业政策推广、就业创业指导等全方位、多角度的服务内容。

其中，10月12日上午场为09:00至12：00(公益性岗位+优质企业专场)，下午场为15:00至18：00(优质企业专场)。参加招聘会的求职人员需携带身份证前来应聘。

招聘现场还将设置政策咨询区，提供公益岗位政策、就业人才政策、见习申请、创业贷款、就业指导、流动人才党组织关系等服务咨询。

●公益性岗位招聘条件

公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。主要包括：

1.城镇零就业家庭成员；

2.距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

3.登记失业半年以上的长期失业人员；

4.正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

5.就业困难的被征地农民；

6.失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

符合以上条件的失业人员，在参加面试前，需持本人身份证及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查。

●招聘会活动地点

洛龙区泉舜广场

公交路线：市内乘33路、96路、26路、39路、205路、967路、969路、803路等公交车可达

地铁路线：乘坐地铁二号线至开元湖站下车，向北走200米

公益性岗位咨询电话：0379-69933776，69933280

招聘服务咨询电话：0379-69933718

附：洛阳市市直单位2023年下半年公益性岗位招聘计划

（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李培博）