穿越华夏千年文明 品味汤城烟火风物——建设银行《小美好 中国行》洛阳站一路精彩纷呈

8月19日起，由中央广播电视总台央视频倾力打造、建行生活冠名的大型融媒体节目《“小美好”中国行》正式上线。

若问古今事，只看洛阳城。

8月19日起，由中央广播电视总台央视频倾力打造、建行生活冠名的大型融媒体节目《“小美好”中国行》正式上线。目前，在洛阳站节目中，中央广播电视总台主持人任鲁豫、演员毛林林、主持人路伦一、洛阳博物馆馆长李文初、美食博主盗月社食遇记一行人将组成“美好品鉴团”，通过探店线与探城线收集洛阳的“四种味道”并解锁古都洛阳的“四大标签”，品尝地域特色美食，感受城市人文风貌，掀起了有关美好生活的探讨热潮。一同汇集成专属洛阳的城市“美好生活线”。

古今交融 寻味源远流长的“汤文化”

坊间有言：“三天不喝洛阳汤，给个神仙也不当”。在洛阳站中，任鲁豫、盗月社食遇记将组成探店小队，通过任务线索卡在洛阳城内寻找到最具有中原饮食特色的四家美食店铺，解读“汤城”洛阳背后的“汤文化”。三人以“天下之中”四个字为主题线索，一饱口福之余还将面对店家布置的摆盘挑战、真假渊源之谜、观众互动等多项任务。探店任务结束后，嘉宾与建行生活吉祥物——小龙马一同为商铺授予“小美好商户”称号，并将在建行生活App同步生成城市美食榜单，打卡同款美食。

探店小队三位嘉宾来到了在洛邑古城中号称“口气最大”的美食餐厅。演员NPC会为嘉宾们讲述宫廷御菜“洛阳水席”背后的讲究，在古香古色的餐厅里，嘉宾们还要通过自己的知识储备辨别“牡丹燕菜”故事的真假渊源，解锁后续的牡丹花摆盘挑战。一系列任务后，店长赠送了焦炸丸子作为彩头，并为各位宾客的到来送上美好祝福。

探店过程中，探店小队在任务接引人的提示下还将解锁“丝路之始”对应的美食餐厅，了解了洛阳人民对汤食的执着与传承。在一家拥有“传承之汤”的美食店铺中，嘉宾们化身餐厅店员，在与观众顾客的互动中体验到餐饮从业者日复一日的淳朴劳作。浆面条给嘉宾们带来了酸味独特、咸香适口的老洛阳风味，三人小队还将在街边小店中进行“包锅贴”挑战，通过各种趣味环节收集洛阳的四种味道。

全城NPC 探索中原城市的盛唐风雅

大巴巡游路线中，嘉宾路伦一、毛林林、李文初将组成探城小队，寻觅千年古都所呈现的盛唐气象。从八一路到中州中路，既有周王朝故都旧貌，也有作为新晋“网红打卡地”的洛阳博物馆，络绎不绝的游客无疑展现出年轻一代对传统文化的热情。嘉宾们坐在洛阳特供版“花车”上，一路品尝洛阳特色的地标性文创雪糕，一边欣赏华夏文明为这座城市留下的宝贵遗产。周王城广场、九州池、应天门，“中国”的概念从黄河与洛水向周边地方延伸，直到成为东方泱泱大国的名称。

在洛邑古城内，身着汉服的年轻人应接不暇，给探城小队找到与洛邑古城土生土长的“本土NPC”任务增加了难度，由演员扮演的胡人、仕女、店小二等诸多NPC全程参与互动。嘉宾们纷纷化身“社牛”体质，需要与洛阳游客历经数次对暗号，才能在文峰塔找到对应的本土NPC——“文昌星”，并一起合影打卡，作为古时被认为是主持文运功名的星宿文昌星也为观众们送去了学业有成、事业高升的美好祝福。在去往洛阳博物馆的路上，李文初馆长将为嘉宾们讲述洛河的传说、千古名篇《洛神赋》，以及洛神与牡丹的联系，并向大家展示洛城印象系列拼图、古陶瓷修复师盲盒等文创新玩法。

大巴线的最后一站，嘉宾们探访了“洛阳三绝”之一：龙门石窟。龙门石窟被称为“中国石刻艺术宝库”，数不胜数的碑刻、题记历经东魏、北齐、隋、唐、宋等朝代，置身其中仿佛穿越了时空，与古人对话。在海内外三大关庙之一的关林，李文初馆长向嘉宾们讲述了有关洛阳的名人轶事。

在后续上线的精编版节目中，探城店和探城两支小队在应天门·唐宫乐宴成功会合，还将以古人扮相亮相，宴请一路上遇到的NPC，回顾与分享一天的精彩见闻。

曾经的洛阳古都“河山共戴，形势甲于天下”，如今亦有着步月登云大放异彩的决心，数千年的文化积淀映照着这座城市的每一个美好点滴。