杜绝“鬼秤”“作弊秤”！洛阳市场监管部门检查商户在用电子秤

杜绝“鬼秤”“作弊秤”，让百姓安心放心过节。9月28日上午，洛阳市市场监管局邀请部分市人大代表、市政协委员来到洛阳部分农贸市场，采取随机抽查商户的方式，对售卖肉类、海鲜、水果的摊贩在用计量器具进行检查，整体情况较好。

杜绝“鬼秤”“作弊秤”，让百姓安心放心过节。9月28日上午，洛阳市市场监管局邀请部分市人大代表、市政协委员来到洛阳部分农贸市场，采取随机抽查商户的方式，对售卖肉类、海鲜、水果的摊贩在用计量器具进行检查，整体情况较好。

西工区行署路农贸市场是周边不少居民选购食材的地方。9时30分许，洛阳市市场监管局执法人员来到一家售卖熟食的店铺，该店的电子秤就在窗口处。执法人员将电子秤去皮归零后，把1000克标准砝码放在秤盘上，电子屏显示重量1000克。“电子秤上显示的重量，与标准砝码重量一致。该秤合格。”执法人员说。

再随机选取一家海鲜售卖摊位。执法人员将2000克标准砝码放在秤盘上，电子屏显示2000克。随后，执法人员将该砝码放在秤盘的不同位置检验，电子秤均显示2000克。“这是偏差测试，就是将称重物体放在秤盘上的不同位置，如果结果相同或在允许的偏差范围内，就算合格。”执法人员提醒，如果电子秤四个角的水平面不一致，可能导致称重结果不准确。部分不法商家用硬币、纸板、泡沫垫高秤身一角，使电子秤摆放不平，造成短斤少两。因此，消费者在购买商品时，一定要留意查看电子秤的四个角是否在同一水平面上。

老百姓买菜、买水果时，电子秤是必不可少的计量工具。消费者怎样才能避免被“坑”？专业人员介绍，称重前要检查电子秤是否处于水平位置，下方台面上有没有异物；观察电子秤的重量显示是否为“0”，如果存疑，可以要求商家断电复位后再称重，并注意商家输入的单价显示数额，是否和售卖的价格一致。另外，您可以拿一个经过标准电子秤称量、已经知道重量的随身物品，比如手机、钥匙串等进行核准。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，中秋国庆假期期间，洛阳各级市场监管部门将持续加大民生领域计量执法检查力度，严厉打击经营户利用计量器具作弊、缺斤短两、坑害消费者的不法行为，持续优化营商环境，破解经营主体发展难题，维护洛阳消费市场秩序，保护消费者合法权益。市民如果发现商户有“缺斤短两”行为，可直接拨打24小时热线12315进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 朱群鸽 文/图)