每户一份中秋“福利”！洛阳一小区业委会给业主发“物业费”

中秋佳节已经近在眼前，到处都洋溢着快乐的气氛。28日上午，洛阳市涧西区武汉路社区电焊条厂小区的邻里中心内，每个人的脸上都喜气洋洋。当天，80户常住居民每户都领到了小区红色业委会发放的面值100元的超市购物卡；而这笔款项，来自居民每月缴纳物业费的结余费用。

中秋佳节已经近在眼前，到处都洋溢着快乐的气氛。28日上午，洛阳市涧西区武汉路社区电焊条厂小区的邻里中心内，每个人的脸上都喜气洋洋。当天，80户常住居民每户都领到了小区红色业委会发放的面值100元的超市购物卡；而这笔款项，来自居民每月缴纳物业费的结余费用。

“交了物业费还能收到‘退款’，小区好，业委会好，‘领导’好。”80岁的居民刘清花把超市购物卡放进随身携带的小包里，笑得合不拢嘴。她口中所说的“领导”，是电焊条厂小区红色业委会的7位成员。红色业委会党支部书记名叫刘景敏，今年69岁，这个“官儿”，她已经当了3年，大伙儿都信赖。3年来，她和红色业主委员会的其他成员、居民们一起努力，让一个曾经长期无人管理、垃圾遍地、污水横流的老旧院落，慢慢变成了有车棚车位，环境整洁的宜居小区。

事情要从2020年说起。“我们这里是老旧小区，一共有100多户居民，一直没有物业，一到晚上漆黑一片，连个路灯都没有。”刘景敏说，小区交由社区代管以后，每月每户缴纳10元卫生费，但是并不能从根本上解决各种问题。“辖区院落较多，社区工作人员有限，派人进驻管理小区不太现实。”武汉路社区相关负责人说，面对这一窘境，社区党委大胆提出“自己的家自己管”的想法，鼓励和支持电焊条厂小区成立党支部和红色业主委员会，逐步建立居民民主议事协商机制，开启小区的业主自治之路。

曾经担任过社区主任职务的刘景敏具备比较丰富的经验，成为电焊条厂小区党支部和红色业委会党支部书记。紧跟着，通过民主推荐和公开投票的方式，几位各有专长并且在居民心中比较有威望的居民也加入进来，分别负责业委会主任、会计、保安、维修、活动组织等方面的工作，依然按照每月每户10元的标准收取物业费。

“想聚拢人心，就得从大伙儿关心的事情着手。”于是，红色业委会成员逐家走访征求意见，还将小区擅长水电维修的居民发动起来，第一件事就是为各个楼栋和院子里安装路灯，又买来打虫药清理下水管道的蟑螂。半个月过去了，小区里的路灯亮起来了，污路上的蟑螂不见了，大家的心也一点点团结起来了。

70岁的居民李柏玲说，电焊条厂小区一直在变好。2020年，一直乌漆嘛黑的院子里有了温暖的灯光，老人和孩子走夜路再也不怕了；2021年，小区规划了停车位，开车回家的业主不用担心没地方停车了；2022年，小区的车棚盖好了，电动车放在里面，风吹不住，雨淋不着……

“9月初，我们红色业委会成员凑在一起商量，今年中秋节怎么过呢？”刘景敏说，往年过节如果条件允许，他们会组织一场文艺晚会，大伙儿一起乐呵，可是大多面向老年人，年轻人因为工作忙，参与度不高。这次，经过会计仔细核对账目，他们发现结余的资金有几千元，可以给大家办一份“福利”，便一致决定为常住居民发放超市购物卡，“有的是租户，住一阵子就走了，没有发购物卡。”刘景敏说。

“谢谢老街坊们3年来的支持，我们的大家庭会越来越好！”活动现场，刘景敏详细向居民们介绍了发放“福利”的来龙去脉；邻里中心的墙上，也贴着红色业委会收取所有费用和各项支出的明细。大伙儿领取超市购物卡，听着未来的展望，不时响起一阵阵的掌声。武汉路社区相关负责人说，电焊条厂小区是党建引领探索基层社会治理创新的一次生动实践，通过业主自治并共同管理小区成为解决各类问题的有效途径。下一步，社区将把“五星”支部创建和基层治理相结合，不断提升社区居民的满意度和幸福感，共创“幸福和谐星”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 张静 文/图)