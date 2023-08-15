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挽回经济损失675.75万元！洛阳发布8月消费维权报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.28 17:37

　　今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布8月消费维权报告。

　　洛阳市市场监督管理局12315三级执法网络八月份共受理各类咨询、投诉、举报30682起，其中咨询20732起；受理投诉7594起，为消费者挽回经济损失675.75万元；受理举报2356起，案值140万余元。

　　具体来看——

　　商品类投诉4309起，占投诉总量的57%。

　　涉及一般食品问题，主要集中在食品质量、餐饮卫生、食品价格等方面；涉及药品问题，主要集中在药品质量、药品价格、药品虚假宣传等方面；

　　涉及家居用品问题，主要集中在家居用品质量三包、售后维修、网购家居用品退换货等方面；

　　涉及服装、鞋帽问题，主要集中在服装、鞋类质量三包、鞋类售后维修、网购服装、鞋帽退换货等方面；

　　涉及交通工具问题，主要集中在车辆质量及三包、车辆售后维修服务、车辆合同纠纷等方面；

　　涉及其他商品类投诉问题。

　　服务类投诉3285起，占投诉总量的43%。

　　涉及餐饮店和宾馆服务问题，主要集中在餐饮用餐服务质量、宾馆住宿服务纠纷等方面；

　　涉及普通商品销售服务问题，主要集中在预付卡消费服务、零售纠纷、折扣商品服务等方面；

　　涉及电信服务问题，主要集中在移动电话套餐服务、普通电话套餐服务等方面；

　　涉及美容美发洗浴服务问题，主要集中在美容美发服务纠纷、洗浴按摩服务纠纷等方面；

　　涉及专业技术服务问题，主要集中在摄影服务、庆典服务、检验检测服务等方面；

　　涉及其他服务类投诉问题。

　　受理涉及市场监管领域违法线索举报2356起，主要集中在广告违法行为、不正当竞争行为、食品质量违法行为、侵害消费者权益违法行为等。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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