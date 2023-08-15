数“智”话丰收：河南移动“数智化”描绘洛宁乡村振兴“新画卷”

数智赋能，点亮乡村！金秋时节，走进洛宁，一片丰收景象，处处涌现着蓬勃发展的新动能。

数智赋能，点亮乡村！

金秋时节，走进洛宁，一片丰收景象，处处涌现着蓬勃发展的新动能。

9月27日，由中国移动河南公司洛阳市洛宁分公司(以下简称洛宁移动)与洛宁县供销合作社联合打造的数字供销惠农服务站正式揭牌。今后，洛宁县的优质农特产品可以通过洛宁移动所有营业厅展台以及12580综合信息服务平台进行销售，不仅拓宽了本地农特产品的销售渠道，还丰富了本地农特产品的消费场景。

这是中国移动河南公司洛阳分公司(以下简称洛阳移动)探索“数智化”赋能乡村振兴的又一创新实践。近年来，洛阳移动持续推进“七大数智化工程”，以智慧校园建设重塑乡村教育模式，以智慧农业服务催开乡村产业繁花，以数字乡村建设织密基层治理网络，着力打造数智赋能乡村振兴“洛宁样板”，让“数智化”成为加速乡村振兴的“强劲引擎”！

打造智慧校园 点燃启智火炬

9月21日，“天宫课堂”第四课在中国空间站开讲，洛宁县第一高级中学初中部的移动5G云电脑教室内，学生们正通过直播观看种种神奇的实验。与周边其他学校的学生们不同的是，他们每个人除了通过面前的电脑观看实验过程，还能够根据自己的需要，通过浏览器进一步了解相关科学原理细节。

“这个5G云电脑教室是洛阳移动捐建的，5G云电脑教室让孩子们的课堂实现了无限拓展。学生们边看边根据老师的引导思考、寻找问题的答案，进一步强化了主动学习意识。”洛宁县第一高级中学初中部校长程冬冬说。

为扎实推进乡村教育数智化工程，洛阳移动在洛宁县持续推广远程教育、三个课堂、VR教室、5G智慧云考场等教育信息化应用，整合推出智慧校园解决方案，全力打造乡村智慧校园。洛宁县第一高级中学初中部的中国移动5G云电脑教室由洛阳移动捐资50万余元建设，于2023年6月建成投用。教室基于云计算和虚拟化技术，通过一体化云电脑终端、云电脑系统、配套桌椅、同步课堂及在线课堂资源等重塑乡村教学模式。

乡村振兴，数字先行。洛宁县智慧教育还离不开工信部对口帮扶支持，近年来，工信部加大数字赋能洛宁乡村振兴力度，在工信部网络安全管理局驻洛宁挂职干部、县委常委、副县长何渝矩的统筹和协调下，中国移动、高通、腾讯、拼多多、小红书等知名企业积极行动，建成了众多特色教室，成为学生们开慧启智的新天地：创客教室拥有高智能机器人、初级机器人、人工智能医院主题沙盘、C919模型等，激发学生学习科学的兴趣；实训教室拥有实训终端、虚拟仿真实验系统、配套桌椅等，将虚拟现实技术应用于教学，构建沉浸式教学环境；“无线关爱”计算机教室满足学校信息化教学的需要，助力编程社团活动，培养学生创新思想和创新能力……

“在建设智慧校园的过程中，更多人开始关注智慧校园，更多社会资源和力量参与到智慧校园建设的行列中来，洛阳移动推进智慧校园建设，实现了做好一个点、带动一大片的效果。”洛阳移动相关负责人表示。

发力智慧农业 当好科技帮手

肉质肥厚、细嫩鲜美、香味浓郁的双孢菇与中国移动的5G智慧农业服务“双向奔赴”，能够开出怎样的乡村产业之花？

从事双孢菇生产的河南景禾翔食用菌发展有限公司负责人远江涛最有发言权：“之前凭经验，现在靠5G。走进大棚里，处处是科技。”

在洛宁县兴华镇新庄村的中国移动5G智慧农业+双孢菇种植基地，处处都有智慧农业的“印记”，见证着洛阳移动服务人员的努力：

5G物联网数据采集终端可自动采集、分析信息，让工作人员坐在生产指挥中心就可以实时看到各大棚温度、湿度以及二氧化碳含量信息，从而进行灵活调整，仅此一项，每年就可节约人工成本20多万元；

双孢菇数字基地平台、全产业链平台等实时采集、存储、分析数据信息，根据双孢菇生长情况建立优质双孢菇生长模型，便于工作人员更好地进行生产轮作，不再单纯依靠经验判断，有效降低生产过程中的风险；

平台的品控溯源功能便于进行产品追溯，提高产品品质，推动双孢菇叫响品牌，让种植、采摘、销售全链条进一步智能化；

此外，平台可通过手机操作，便于工作人员提前了解次日工作，节省晨会时间。而且，平台及时汇总生产、销售数据，便于企业负责人随时掌握相关信息，科学决策。

从种植到营销再到管理，5G为双孢菇产业插上了智慧翅膀，而这只是洛阳移动数字赋能乡村振兴“大棋盘”上的一步。

在更广袤的河洛大地上，乡村产业数智化工程已开启“加速模式”。近年来，洛阳移动以数智赋能，聚焦高标准农田、产业示范园区、生态农场、智慧林业等场景做好服务，面向各地产业园区、高标准农田示范区推广精准种植、智慧畜牧、智能农机等产品，持续打造5G智慧农业示范项目，当好乡村振兴科技帮手。

以洛宁移动与洛宁县供销合作社联合开展的数字供销赋能乡村振兴活动为例，通过双方密切协作，把遍布城乡的移动营业厅打造成线下乡村综合服务平台，供销合作社优先采购本地农特产品提供给移动营业厅展台，拓宽了农特产品的销售渠道；同时，洛宁移动依托12580综合信息服务平台打造线上数字供销平台，洛宁群众可通过微信公众号搜索12580惠生活，领取满10.1元减10元档位的消费券(每月可领取两次)，用于购买本地特色农副产品、农资、米面油、通信产品等生活用品。活动拟于10月1日起在全县所有移动营业厅同步开展。通过此举，洛宁移动打通了线上线下相结合的数字供销赋能乡村振兴渠道，实现了“帮销、促产、解困、助农”的目标。

建设数字乡村 织密服务网络

“村民们请注意，近期将出现连日阴雨天气……”9月22日，洛宁县景阳镇南洞村党群服务中心的喇叭像往常一样及时播放天气提示信息。

“单单一个云广播功能，就让乡村的信息宣传、提醒通知工作彻底变了样，中国移动的数字乡村云平台真帮了我们的大忙。”南洞村党支部书记朱小强连声称赞。