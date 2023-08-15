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物业服务不到位违法！洛阳出台决定规范物业服务收费管理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.28 17:37

　　近日，洛阳市十六届人大常委会举行第六次会议，会议听取审议并表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于规范物业服务收费管理的决定》(以下简称《决定》)。日前，记者采访了洛阳市人大常委会法工委相关负责人，对《决定》内容进行解读说明。

　　“住宅小区物业管理事关广大人民群众的生活品质，目前，全市共有物业企业近2000家，有服务项目的约900家，涵盖了住宅、办公、工业、医疗、学校、商业、集贸市场等，物业管理面积突破1.4亿平方米，进一步加强物业收费管理刻不容缓。”洛阳市人大常委会法工委相关负责人介绍说，为形成对《洛阳市住宅物业管理条例》的有益补充，洛阳市人大常委会出台了《决定》。

　　物业服务标准和收费标准以合同为准

　　“《决定》的出台很好地解决了物业服务和收取费用之间的矛盾问题。”市住建局相关负责人表示，提供服务并收取费用是合情合理的，但提供什么样的服务、收取多少费用一直缺少规范。现实情况往往是物业服务不到位，业主不愿交物业费，物业服务和收费之间陷入恶性循环。

　　《决定》规定，物业服务收费应当按照物业服务合同约定执行，合同应当包括物业服务事项及标准、服务费用收取标准及办法等内容。

　　为加强物业服务合同和服务事项的监管，《决定》规定，物业服务人应当在物业服务合同签订后三十日内报送有关部门备案，并在物业管理区域内显著位置持续公示物业服务事项及标准、服务费用收取标准及办法、物业服务投诉电话、市场监管部门投诉电话、住房和城乡建设部门投诉电话等内容。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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