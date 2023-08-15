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中秋国庆假期，请带孩子来二里头体验书法魅力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.28 17:36

　　9月28日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该博物馆将在中秋国庆假期推出系列体验活动，陪伴大家欢度双节。

　　具体活动如下：

　　9月29日14：30，“灯火盈盈 玉兔中秋”兔子灯体验活动；

　　9月30日14：30，“庆国庆 书中国”书法体验活动；

　　10月1日14：30，“迎四神”非遗拓印活动。

　　书法是中国传统文化中的国粹之一，以甲骨钟鼎、竹简帛书、碑版铭志、匾对条幅等为其特有的表现空间。该博物馆此次活动将通过书法的形式带领大家运用“金文”书写中国两字，在书写过程中学习青铜文物“何尊”中所记载的有关“最早的中国”背后所代表的深厚历史文化。

　　四神又称四象、四灵，包括青龙、白虎、朱雀、玄武，在中国民俗文化中，有祛邪、避灾、祈福的作用。汉代，四神开始出现在宫殿装饰瓦当及铜镜、漆器、石刻等各种工艺品的装饰上。拓印是我国一项古老的传统技艺，是使用宣纸和墨汁，将碑文、器皿上的文字或图案，清晰地拷贝出来的一种技能，是记录中华民族文化的重要载体之一，被列入国家级非物质文化遗产名录。此次活动将以四神瓦当为底版，带领大家体验拓印工艺。

　　每个活动限额为10人，参与者年龄需在6岁至12岁，如果您感兴趣，可拨打电话(0379)65091899咨询报名。

　　洛阳有102家博物馆，想挑选自己心仪的趁假期去逛逛怎么办？洛阳市文物局相关负责人介绍，您可关注“东方博物馆之都”微信公众号，点击“云游—博物馆”，即可看到博物馆的简介、位置、电话、参观指引等信息；或登录洛阳市文物局网站，点击“通知公告”——“全市博物馆信息公告”，可下载全市博物馆相关信息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 许少华 田园）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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